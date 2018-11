Bardienst als enige allochtone Dalfsenaar

Ze hebben iets nieuws op de voetbalclub: verplichte vrijwilligersdienst om de vrijwillige vrijwilligers bij te staan. Voor het clubgevoel en de saamhorigheid, denk ik. Ik was ingedeeld voor kantinedienst op zaterdagochtend van acht tot half één en ik had er weinig zin in. De echte cracks waren er al. Ze wisten alles: waar de bevroren snert ligt, hoelang een bamischijf in het vet moet en hoe vaak je koffie bij moet zetten.