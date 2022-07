Bedankt verslaggever, voor het lesje in nederigheid

En ondertussen woedt de oorlog in Oekraïne gewoon door. Niet meer op onze voorpagina’s, dus niet meer dagelijks in onze gedachten. Omgekeerde vlaggen, de Tour, de nasleep van Srebrenica en de aanstaande gascrisis, dat is wat we nu te lezen krijgen. Maar wacht eens even… Die gascrisis, Duitsland dat zich schrap zet: ook dát is de oorlog in Oekraïne.