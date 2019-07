Bejaarden betuttelen, alsof ze geestelijk incapabel zijn

“Nou, vanavond is het feest hè? Dan hebben we friet!” kraait een medewerkster van een verzorgingshuis tegen een paar bejaarde bewoners, waaronder een 93-jarige mevrouw, en een oude heer. Ik hoor ze op de radio in een verslag over de Vierdaagse. De oudjes worden geparkeerd op stoelen om te gaan kijken naar de wandelaars. Het klinkt alsof de verzorgster het over een kinderfeestje heeft. Niet alleen door de friet, maar ook de toon, zoals je tegen een driejarige praat.