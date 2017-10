Columnist Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Beste mijnheer Slob,

Gefeliciteerd! Minister van Onderwijs. Terug naar Den Haag. Net nu u had besloten wat meer tijd samen met uw vrouw in Windesheim door te brengen. Grijze haren heeft u gelukkig al, dus we krijgen over vier jaar waarschijnlijk niet van die pijnlijke voor- en na-foto’s.

Ik hoop dat u er zin in heeft! Dat gun ik namelijk u, maar vooral ook al die mensen die in het onderwijs werken en de kinderen die onderwijs genieten. U bent leerkracht geweest, gelukkig. Dat betekent dat u in elk geval voeling heeft met de onderwijscultuur. Al is er de laatste jaren natuurlijk wel veel veranderd. In de maatschappij dan. In het onderwijs te weinig.

Wat gaat u allemaal aanpakken? Beginnen bij de basis misschien? Het gaat volgens mij de goede kant op voor basisschoolleerkrachten. Een beetje meer geld is een begin. Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk erkenning en waardering. Kent u basisschoolleerkrachten? Gewoon in uw naaste omgeving? Want zij kunnen u pas echt vertellen hoe het zit. Wanneer u als minister een school bezoekt, wat dan met veel bombarie wordt aangekondigd, ziet u natuurlijk alleen wat scholen wíllen dat u ziet. Misschien kunt u een keer afspreken met ouders die in een ouderraad zitten. In klein comité. Kopje koffie erbij. Of woon een keer een lesje bij, gewoon achterin het lokaal. Zo ziet en hoort u waar leerkrachten en ouders mee te maken krijgen.

En dan de middelbare school. Waar we onze pubers naartoe sturen. Zeulend met een tas van tien kilo. Terwijl ze qua kennis van de digitale wereld mijlenver voorlopen op sommige van hun leraren. En die soms met verhalen thuiskomen over leerkrachten die de klas bij het opgeven van een repetitie alvast vertellen dat ‘toch niemand een voldoende gaat halen’. Kunt u daar bij? Ik niet.

Passie willen we zien! Intrinsieke behoefte om er iets van te maken met onze kinderen! Niet jaar in jaar uit hetzelfde verhaal opdissen en met stokoud lesmateriaal werken. Dan raak je sleets. En pubers zijn net dieren: die ruiken dat. Zie ze dan nog maar eens gemotiveerd te krijgen.

Natuurlijk zijn er ook pareltjes. Die, ondanks de regels of ondanks collega’s die niet willen bewegen, toch in staat blijken om iets nieuws te brengen of jongeren te inspireren. Kunnen we deze mensen koesteren? Extra belonen? Maakt het vak meteen een stuk aantrekkelijker, want er valt wat te halen.

Natuurlijk behelst de portefeuille Onderwijs nog veel meer. En is het allemaal niet zo eenvoudig. Maar er moet een basisgedachte zijn. En een wil om onze kinderen verder te helpen.