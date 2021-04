Bij haar afscheid wordt duidelijk hoe Evelien altijd ‘het zonnetje van Deventer’ was

Soms leer je iemand pas beter kennen op zijn of haar begrafenis. Gek is dat. Maar logisch ook wel. Want wanneer een leven is gestopt, gaan mensen op zoek. Naar foto's en herinneringen. Gaan zich afvragen wat iemand voor ze betekend heeft. En omdat het zo'n emotionele tijd is en je je gevoel mag laten spreken, komen de mooiste dingen naar voren. Te laat misschien voor de overledene, maar prachtig en waardevol voor nabestaanden.