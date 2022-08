Bij talkshows gaat er één ding faliekant mis

Neem even iets waar u veel van weet. Sjoelen, zeilen, kippen? De hele santekraam aan kennis bij Op1. Zin in? Kans dat u als man nu hard ja zit te knikken en alvast de trui netjes in de broek stopt, is groot. Als vrouw zit u nu zeer waarschijnlijk schuddekoppend te glimlachen. Op tv? U niet gezien!