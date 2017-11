ColumnSchrijver en columnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week over wat hem bezighoudt.

In de week dat onze vaderlandse identiteit weer centraal stond, met de treurige taferelen in Dokkum als absoluut dieptepunt, trok de hysterie rond Black Friday mijn aandacht. Plotseling was dit fenomeen overal waar te nemen - op internet, in winkelstraten en in traditionele media.

Bijna iedere ondernemer, van kantoorboekhandel tot elektronicagigant, adverteerde met grote schreeuwerige posters, die de argeloze burger naar de winkels moesten lokken, omdat de producten voor de gelegenheid flink waren afgeprijsd.

Black Friday is stilletjes overgewaaid uit de Verenigde Staten, zo’n drie jaar geleden, waar detailhandelaren hadden bedacht dat de eerste grote aankopen voor kerst op de dag na Thanksgiving moesten plaatsvinden. Een groot commercieel feest, dus.

Wat me fascineert, is dat we ons klakkeloos laven aan de scherpe aanbiedingen, zonder een discussie te starten over onze cultuur en tradities - de webshop van de Media Markt lag donderdagnacht bijvoorbeeld helemaal plat.

Net als Valentijnsdag en Halloween, ook twee dagen die ver van onze Nederlandse identiteit staan, kon Black Friday moeiteloos een prominente plek in ons domein vergaren, zodat de animo voor deze feestelijkheden almaar toeneemt. Hierna volgt volledige integratie.

Het is een merkwaardige contradictie: als bepaalde mensen ons sinterklaasfeest willen veranderen, klagen we over tradities die dreigen te vervagen, met het resultaat dat Nederland onherkenbaar wordt - door toedoen van buitenlandse indringers.

Tegelijkertijd ontvangen we met open armen allerlei uitheemse feesten die niets met onze superieure cultuur te maken hebben, maar louter commercieel worden gedreven, bedacht door gehaaide zakenmensen die het liefst elke week drie of vier feestdagen zouden vieren.

Het blijkt maar weer dat we selectief zuinig zijn op de bewierookte tradities die fanatieke nationalisten dezer dagen prediken.

Als we niets hoeven in te leveren, maar er beter van worden, dankzij stuntprijzen en kortingsacties, dan hebben we maling aan onze nationale identiteit. Maar als we iets prijs moeten geven - het karakter van een feest - dan is verandering van de status quo onbespreekbaar.