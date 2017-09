Boete voor wildplassen? Rechter, dit is geen oplossing

Geerte moet toch haar boete betalen. Die kreeg ze twee jaar geleden voor wildplassen. Ze moest de kroeg uit omdat die ging sluiten, op straat voelde ze pas haar volle blaas. En nergens in de buurt een damestoilet. Wel veel herentoiletten; daarvan zijn er in het centrum van Amsterdam wel 35, tegenover maar 3 voor de piemellozen onder ons. Geerte hield het niet om twee kilometer naar het dichtstbijzijnde te lopen. En dus plaste ze wild . Een agent zag het en slingerde haar op de bon.

Ik hou van mensen zoals Geerte. Ik zou namelijk zelf als een mak schaap de boete betalen, zonder verder onderzoek te doen. Zo niet Geerte. En ja, als je erover nadenkt is het ook absurd: twee kilometer moeten lopen om een openbaar toilet te kunnen bezoeken. Ik was ook ergens neergehurkt. Iedereen die met een volle blaas nog twee kilometer kan wandelen, heeft blijkbaar niet zo’n volle blaas.

De rechter oordeelde gisteren anders. Ze moet alsnog een boete betalen, die wel is verlaagd van 140 naar 90 euro. Het argument van de rechter? Als ze zo nodig moest plassen, had ze dat ook op een urinoir kunnen doen.

De rechter was een man, maar dat hoef ik er misschien niet eens bij te zeggen. Want wie verzint er nou zo’n oplossing? Dan moet je als vrouw al een plastuit bij je hebben, want hoe plas je anders in een urinoir? Hijs je je op aan de randen van de plaskrul om vervolgens met je broek op je enkels op het urinoir te gaan zitten? Wie kan dat nog, midden in de nacht?