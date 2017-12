Botte horken

columnColumnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week over wat hem bezighoudt.

Het is niet eenvoudig om goede lokale bestuurders te vinden, een euvel waar ik ook vorige week over heb geschreven. Vooral een partij met uitgesproken meningen, over de grens van het betamelijke, zal worstelen met de acquisitie van kundige mensen.

Quote Dat het moeilijk is om bekwame mensen te vinden, lijkt me inmiddels evident, dat kan zelfs de grootste PVV-fanboy niet ontkennen. Özcan Akyol

Een aantal boze lezers mailde me dat ik mijn vette bek moest houden en dat de PVV binnenkort alle macht zal overnemen, waarna mensen als ik, kritische volgers, voor een tribunaal moesten verschijnen – om berecht te worden voor landverraad.

Best geestig.

Vooral omdat de PVV in Rotterdam deze week met veel aplomb hun lijsttrekker in de havenstad aankondigde, om vervolgens, amper een dag later, deze hardnekkige leugenaar terug moest trekken, omdat hij nogal een dubieuze trackrecord heeft. En dat terwijl Geert Wilders, de gronde blonde leider, zelf de sollicitatiegesprekken had gevoerd.

Dat het moeilijk is om bekwame mensen te vinden, lijkt me inmiddels evident, dat kan zelfs de grootste PVV-fanboy niet ontkennen. Maar hoe komt het?

Van alle kandidaten die zich hadden aangemeld om lijsttrekker in Rotterdam te worden, vonden de leden van de sollicitatiecommissie – Geert Wilders en zijn poezen – blijkbaar Geza Hegadüs de beste optie, een man die sympathiseert met een Holocaustontkenner.

Het illustreert een merkwaardige tegenstrijdigheid: de PVV werd in maart de tweede partij van Nederland, dat zijn bijna anderhalve miljoen stemmers, maar op een of andere manier zit daar niemand tussen die de partij ook op regionaal niveau kan vertegenwoordigen.

Wat is er met die achterban aan de hand? Het zullen toch niet allemaal semi-analfabete losers zijn, met een sociale stoornis én een chronische zucht naar onfatsoenlijk gedrag, die niet in grote instanties kunnen functioneren?

Dat geloof ik niet.

Er zitten ook beschaafde mensen tussen, hoogopgeleid, die bang zijn voor globalisering, hun land zien veranderen en daar vooral de moslims schuld van geven. En toch staat deze groep, die iets meer verfijnd is, niet op. Het lijkt voort te komen uit angst.