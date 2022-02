Wees als Freek Vonk: incasseren en weer doorgaan

COLUMNStel nou dat we allemaal een beetje meer als Freek Vonk zouden zijn? De televisiemaker zit in de jungle van Suriname voor zijn nieuwe program. Freeks Wilde Wereld. Nou, niet alleen Freeks wereld is wild. Man, wat een toestanden in medialand de laatste weken. De ene scheve schaats is (letterlijk en figuurlijk) nog niet gereden of het andere schandaal lekt al meurend uit.