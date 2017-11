Wie is Noortje de Vries uit Waalre? Ik kende haar niet, maar ze riep afgelopen woensdag uit tot Dag van de Nederlandse Naam, en dat was zo’n mal idee dat Omroep Brabant en de Brabantse kranten er best even aandacht aan wilden besteden. Noortje vindt het zonde dat mensen hun kinderen steeds minder Hollandse namen geven. Het moet allemaal speciaal en exotisch, zoals Xess Xava en Lola-Lilly, en de Brammen en Gijzen schieten erbij in.