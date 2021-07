Brommers kieken en struuken duuken... wie kent het nog?

column Een groen V-tje... Waarom geen foto's van dieren op verpakking van vlees?

9 juli Stel nou dat... we foto’s van koeien en varkens op de verpakkingen van vlees zetten? Nu is het omgekeerde wereld: er worden gezellige groene V-tjes op plantaardige of vegetarische producten gedrukt. Pietepeuterig in het hoekje. Waarom niet groter?