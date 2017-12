Broodje döner verbroedert

Door fosfaat aan hun producten toe te voegen , houden ondernemers het vlees lekkerder, sappiger en valt het niet van het spit, maar dat is een doorn in het oog van een aantal Europarlementariërs, omdat de hulpstoffen mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Als het over integratie gaat, verdient de dönerboer iets meer waardering. Turkse (fastfood)restaurants zijn bij uitstek de plek waar mensen van verschillende culturen met elkaar in aanraking komen, doordat de liefde voor de vette hap universeel is.

En wat te denken van kapsalon? De Rotterdamse uitvinding. Een bakje met döner, sla, patat en kaas. Persoonlijk vind ik het gerecht niet te hachelen, maar ik heb zelden zoveel diverse mensen gezien, van lamlendige studenten tot hardwerkende bouwvakkers, die bij elkaar kwamen om ergens in een tentje met exotische naam even snel de hele bups naar binnen te schrokken.

Als de stap om contact te zoeken met iemand van een andere cultuur iets te groot voelde, dan was er gelukkig nog altijd een Turks restaurant, of groenteboer, waar oorspronkelijke Nederlanders met hun nieuwe landgenoten konden kennismaken.

Ze kunnen in het Europees Parlement wel zitten bakkeleien over fosfaat - waarvan trouwens helemaal niet bewezen is of het écht in deze dosering schadelijk is, daar zal de voedselwaakhond EFSA nieuw onderzoek naar doen - maar dan gaan ze voorbij aan de unieke waarde die het product kent.