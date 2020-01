Brugklassers: Geen kusje. Daar gaan ze dan...

Wat zijn ze klein. Of nou ja, wat líjken ze klein, vergeleken met mijn eigen kinderen. Rondom de school van mijn zoons krioelt het van de toekomstige brugklassers. Blijkbaar is er een open lesmiddag op hun school. Ik loop toevallig langs. Vanuit alle windrichtingen komen kinderen uit groep acht om zich een middag te laten onderdompelen in de wereld van de middelbare scholier.