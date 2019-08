Buurman heeft de kleinkinderen op bezoek: ‘Opa, wat is een vegitarerer?’

Grote en Kleine Druif logeerden bij opa en oma. Dat zijn respectievelijk het kleinkind van drieënhalf, het tweede kleinkind van één, ikzelf en De Allerliefste Vriendin. Ooit gaf ik de eerste, terwijl ze nog werk in uitvoering was, de tijdelijke werktitel Kleine Druif mee en dat is in de loop van de jaren zo gebleven.