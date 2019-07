Buurman reist: Toerist or not toerist

Wanneer je door oude Italiaanse stadjes drentelt, een onbeduidend kerkje binnenloopt, op een bankje op het pleintje zit en buon giorno of buena sera zegt tegen ouwe vrouwtjes en mannetjes, dan ben je een ‘toerist’. Maar een van de kenmerken van de hedendaagse toeristen is dat we geen toeristen willen zijn. ‘Toerist’ is een scheldwoord geworden, waarmee we neerkijken op de Chinezen, Japanners en de leeghoofden uit Trumpland. Die de bekende steden van Italië, zoals eigenlijk heel Europa, als een pretpark en openluchtmuseum zien. Zoals wij die bij Arnhem hebben staan van Nederland.