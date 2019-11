Buurman richt zich persoonlijk tot de Sint: Geachte Zijne Hoog-waardige Excellentie

Allereerst wil ik, mede namens mijn twee nog onwetende kleinkinderen Grote en Kleine Druif, mijn waardering uitspreken dat u toch weer uw verjaardag wilt vieren in dit land. U komt vandaag in Apeldoorn aan met de trein, begreep ik. SBS Shownieuws meldde dat uw paard Amerigo het aardse voor het paardenhiernamaals heeft verruild – mijn condoleances. Wel bijzonder dat een dood paard shownieuws is.