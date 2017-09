Cameraatje

ColumnColumnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week over wat hem bezighoudt.

Vorige week ontstond er wat tumult omdat het bedrijf Exterion, een exploitant van reclameborden, kleine cameraatjes zou hebben geïnstalleerd in digitale reclamezuilen.

Deze firma wilde op deze manier een analyse maken van de mensen die bijvoorbeeld op een station naar een advertentie staren. Door hen vast te leggen, zouden ze een beter idee krijgen van het geslacht, de leeftijd en de afkomst van potentiële doelgroepen.

In een maatschappij die steeds verder digitaliseert en commercialiseert, is het zaak waakzaam te zijn, want grote bedrijven willen continu meer van ons weten – zelfs als dat ten koste van onze privacy gaat – zodat ze hun werkwijze daarop kunnen aanpassen.

Wat me in de zaak van Exterion in het bijzonder opviel, was de verklaring van een medewerker van de Nederlandse Spoorwegen, die zich haastte om te zeggen dat er geen cameraatjes maar sensoren in de reclamezuilen waren verwerkt. Die zouden niet kunnen registreren wie er op welk moment naar een reclame stond te loeren.

Interessant, want dat was kilometers bezijden de waarheid.

De Nederlandse Spoorwegen hadden, naar eigen zeggen, met Exterion afgesproken dat dergelijke reclameborden binnen de wet moesten vallen, en dat houdt in dat de persoonlijke integriteit van argeloze reizigers niet geschonden mag worden.

In deze casus heeft iemand dus keihard zitten liegen. Hoewel het vervoersbedrijf direct met die verklaring van die onschuldige sensoren kwam, werd die lezing van het verhaal meteen gecorrigeerd door Exterion zelf. Het waren échte camera’s.

Dat kan betekenen dat ze bij de Nederlandse Spoorwegen oprecht niet wisten hoe het systeem werkte, of dat ze al die tijd heimelijk de methodiek van Exterion oogluikend hebben toegestaan, omdat het bedrijf nu eenmaal een goede klant is.

In beide gevallen is het gerechtvaardigd te stellen dat de betrouwbaarheid van ons vervoersbedrijf een flinke deuk heeft opgelopen. Als ze het niet wisten, getuigt dat van het nodige amateurisme. Een latente samenwerking met een dergelijk bedrijf is zelfs boosaardig.