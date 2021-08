Caroline deed waar ze goed in is: zich verontschuldigen en smoezen verzinnen

Column Stel nou dat we basis­school­kin­de­ren verplicht voorlich­ten over cybercrimi­na­li­teit?

16 augustus Stel nou dat… we basisschoolkinderen verplicht voorlichten over cybercriminaliteit? In Zwolle wordt psychiatrisch patiënt Deja opgelicht. Klik maar raak voor een knaak! Of in Deja’s geval: 6000 euro. Foetsie. Een hacker nam haar computer over en binnen 15 seconden was haar geld weg.