'Charles Manson is dood, dat ruimt lekker op'

Waarom ga ik op internet kijken naar oude foto’s? En dan niet van de door zijn Family-members vermoorde Sharon Tate, maar naar foto’s van hém. En van de drie vrouwen die tegelijk met hem ter dood veroordeeld werden. Moordenaars zijn het. Als je verder klikt, zie je de verminkte lichamen van de mensen die dood moesten. Omdat hij dat vond. Hij was de kwade genius. Op foto’s uit die tijd staan de drie vrouwen, meisjes toen nog, vlak na hun arrestatie. Ze lachen. Kijken brutaal de wereld in. Hij had ze blijkbaar het gevoel gegeven dat ze onoverwinnelijk waren. En speciaal. Want dat is het natuurlijk. Hij rook hun kwetsbaarheid.

De kwetsbaarheid van alle tienermeisjes. Die is van alle tijden en zit in alle lagen van de bevolking. Meisjes die zich afzetten tegen hun ouders, die gezien willen worden en begeerd. Hij zag ze, hij begeerde ze en hij voorzag ze van genoeg lsd om ze bij zich te houden. Die priemende ogen waren toen donkere poelen vol mysterie. Zijn haren wapperden. Zijn pezige lichaam kwam goed uit in de linnen bloesjes. Hij was hun god. Zij waren zijn Family.

Knettergek was hij. Manipulatief en levensgevaarlijk. En daar zit hem de fascinatie. Zoals hij zijn er nog meer. Hij had alleen het geluk dat het toen helemaal niet vreemd was om je als commune te organiseren en je af te zetten tegen de rest van de wereld. Als de doodstraf in Californië niet in 1972 was afgeschaft, waren hij en zijn drie vrouwen er allang niet meer geweest. Waren we ze misschien vergeten. Maar nu ben ik me ineens heel bewust van al die dochters op de wereld. En waar een mens toe in staat is.