Cito-score? Die zegt op de schaal van het leven helemaal niets

Column Wieberen met mijn gezeik

10 februari Zoals u wellicht uit voorgaande afleveringen van deze wekelijkse kroniek over mijn kommerrijk bestaan en gekweld leven heeft kunnen opmaken, verdragen De Allerliefste Vriendin en Buurman elkaar prima. Op gezette tijden zijn wij zelfs dol op elkaar, op andere gezette tijden is er sprake van houden van, of innige vriendschap en dan heb je ook nog gezette tijden dat ik haar niet zo erg kan luchten en zij mij niet zo erg kan zien. Da’s helemaal niet erg. Ruzie hebben wij zelden of nooit.