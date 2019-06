Dak van de wereld

Ik moest er even uit en had geen zin in Terschelling. Toen zei De Allerliefste Vriendin: ,,Weet je wat? Ga de Mount Everest beklimmen! Echt iets voor jou. Elke Jan Hen met een bucketlist doet dat tegenwoordig en daar kan jij nog wel bij. Je valt er vast een paar kilo van af." Ik heb geen bucketlist. Dat is een lijstje met verlangens en doelen dat je nog wilt afwerken voor je de pijp uit gaat. Voor de pijp uitgaan schijn je overigens op de ideale plaats te zijn op de Mount Everest.