Dansmarathon van SBS6 was stijlloos

COLUMN Alle zebrapaden in regenboog­kleu­ren, waarom niet?

12 oktober Stel nou dat we van alle zebrapaden een gaybrapad maken. In verschillende steden is het zwart-witte oversteekje al vervangen door de kleuren van de regenboog. Gisteren werd in Winterswijk en Lichtenvoorde een gaybrapad geopend. In het kader van Coming Out Day. Eigenlijk idioot dat je als niet-heteroseksueel bent daar een hele coming out voor moet doen.