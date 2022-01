Dat busje hoeft niet voor elke scheet op pad

Onder abnormale omstandigheden worden ongewone dingen gewoon. Mondkapjes bijvoorbeeld. Doodnormaal dat in elke tas of jaszak wel zo’n ranzig ding opgefrommeld wacht tot de volgende winkel. Bij binnenkomst zetten we het meurende geval weer op onze neus. We vinden het ongewoon wanneer iemand door de supermarkt paradeert met ontbloot gezicht. We vinden het ongewoon als iemand ons een knuffel geeft.