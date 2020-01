De aanval van Trump lijkt van de apenrots te komen: wie heeft de grootste pik?

Geopolitiek. Wij, eenvoudige burgers, snappen er maar weinig van. We krijgen via nieuwskanalen de grote lijnen mee, maar de onderstroom, daar hebben we geen weet van. Er spelen belangen die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Je zou het kunnen vergelijken met een schaakspel met onnavolgbare regels. Wanneer linksonder een pion wordt weggehaald, valt rechtsboven een andere om.