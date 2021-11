De bladblazer, dat loeiende ding, is op z’n retour

column Ban op sigaretten? Dan gaan de ziektekos­ten omhoog

Stel nou dat alle supermarkten per direct stoppen met het verkopen van sigaretten. Lidl is al begonnen. Met stoppen. Ingewikkeld! Voordat ik paffende columnlezers over me heen krijg: ik ben een roker. Het type ‘overdag is zij een doodgewone columnist, maar ’s avonds verandert zij in een ware stoomlocomotief’. Daar moet de stem van Jambers onder. Ik hoop dat u mijn grapje snapt.

4 oktober