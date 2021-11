De boel gaat op slot, maar mijn hart vult zich met trots

column Goedkope fillers zijn de frikandel­len van de beau­ty-industrie

Stel nou dat lipfillerbehandelingen alleen uitgevoerd mogen worden door artsen? Nu mag elke malloot met een fillerpistool hyaluronzuur in iemands gezicht knikkeren. Het aantal fillerbehandelingen neemt stevig toe. Logisch, gezien het voorbeeld wat te zien is in programma’s als Temptation Island. Wat hebben jonge meiden veel? Schoonheidsidealen. Wat hebben ze weinig tot niet? Geld om een goede arts te betalen voor de opvullerij. We gaan ver voor perfectie.

22 oktober