De brokkenpiloot van FvD

Dat ondervindt Geert Wilders al een decennium: hij zette geregeld brokkenpiloten op de lijst die – eenmaal in de Tweede Kamer – voor een hoop pr-ellende zorgden. Ik herinner me een pornobaron, een brievenbussenplasser en natuurlijk de notoire dronkenlap Hero Brinkman.

Het lukt de PVV precies om deze reden niet volgend jaar verspreid over het gehele land mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen . Toen Geert Wilders gisteren bekendmaakte dat zijn partij wél in Utrecht op de verkiezingslijst zou staan, werd ook de teleurstelling geuit dat het aantal andere steden beperkt zou blijven – vanwege het gebrek aan goede mensen.

Misschien was hij geïnspireerd door Donald Trump , die tegenwoordig zonder scrupules nepnieuws de ether inslingert en dat vervolgens, als de leugen achterhaald is, niet rectificeert.

Hij was in een grap getuind, maar voelde blijkbaar ook niet de noodzaak vooraf het waarheidsgehalte te checken. Verblind door scoringsdrift wilde hij een vuur opporren. Tevergeefs.

Hij werd de risee van de dag, een titel die hij al langer draagt. Want heel serieus wordt hij niet genomen door journalisten en andere volgers. Dat komt ook doordat hij vorig jaar nog zonder succes solliciteerde bij VNL – de inmiddels opgedoekte partij van Jan Roos en consorten . Als dat je is overkomen, ben je inderdaad zeer incapabel.

Deze week las ik in de krant dat steeds meer gemeentes moeite hebben goede raadsleden te vinden, het ambt is om uiteenlopende redenen niet zo populair. Misschien verklaart die ontwikkeling ook waarom FvD bij stoethaspels als Yernaz Ramautarsing terechtkomt. Eén ding is in elk geval zeker: we gaan nog veel plezier beleven aan die jongen.