De flitsbezorger, verwender wordt het niet

Als-ie in uw contreien bezorgt natuurlijk. Hier in de landerijen zijn we al blij dat de post aankomt en hebben we net een aantal toko’s die zich wagen aan Thuisbezorgd, maar dan houdt het ook wel op. Ik gebruik die app sowieso nooit, stelletje laaielichters. De horeca heeft het al zwaar maar door die app is het helemaal armetierig. De restaurants moeten tussen de 12 en 25 procent per bestelling afstaan. Thuisbezorgd? Triestbezorgd!