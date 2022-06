De fronsrimpel is al weg-gefaceyogaat

Let op: dit wordt een vrouwencolumn. Ik was me er niet van bewust dat zoiets bestond en al helemaal niet dat ik me er schuldig aan maakte, maar ik werd er laatst op gewezen. Dat was door een man van middelbare leeftijd, die me vertelde dat zijn vrouw hem soms mijn columns voorleest. De vrouwencolumns. Over opvoeden of de puinzooi in ons huis. Dat vond hij dan dus categorie vrouwenonderwerpen.