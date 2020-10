De groene ogen van Marcin lopen vol met tranen

Hij doet zijn best om te glimlachen. We zitten in een restaurant, maar Marcin wil niets eten. Onophoudelijk wiebelt zijn knie, in een korte broek en met slippers aan zijn voeten. De brandwonden op zijn voeten en onderbenen zijn rood en pijnlijk. Gewone schoenen aan deze voeten, dat zie je meteen, dat kan niet. Sinds de Poolse arbeidsmigrant Marcin uitgleed in de vetsmelterij in Dronten en daarbij zware brandwonden opliep zijn er twee maanden verstreken.