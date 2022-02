De klassieke kastelein, dat is pas een verbinder

Mijn vriendin heeft een bruine kroeg in de stad. Ze is kastelein. Zo noem ik haar altijd, maar zelf vindt ze het een rare term. Ik vind het een prachtig woord omdat er een ambacht uit spreekt. Net als uit herbergier of waard. En wat zij doet ís ook een ambacht. Het is geen kwestie van een biertje kunnen tappen. Het is veel meer. Ze verbindt, ze troost, ze luistert en ze is een lichtpuntje in de levens van mensen.