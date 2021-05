‘De mondkap, waarom vergeet ik hem steeds vaker?’

,,Oh shit, ik ben mijn mondkapje vergeten, mag ik toch even binnen naar het toilet?” Ik frommel en zoek in mijn tas, maar mijn mondkap ligt nog in de auto. Er liggen er wel tien, sommige ongewassen, andere gewassen en gekrompen, wegwerp met lipstick aan de binnenkant, eentje met afgeknapt oorhengsel, de mondkap, het onding, waarom vergeet ik hem steeds vaker?