‘De muizenstank slaat me in het gezicht’

,,Nou, zoveel authentieks zit er niet meer aan deze woning,” merk ik op wanneer ik in op de begane grond van het ‘historische pand’ in de Zutphense binnenstad sta. De makelaar trekt zijn wenkbrauwen op. ,,De buitengevel is toch zeker historisch te noemen. En wat dacht je van deze muur, die komt uit 1300.” Ik staar naar een gestuukte muur waarop moderne kunstwerkjes in Ikea lijstjes hangen. Dat zit dan zeker diep verstopt ergens, dat steen uit 1300. Het huis kent drie verdiepingen, zonder een deur, per verdieping een tweepersoonsbed en er zijn twee keukens op onmogelijke plekken.