De oorlog betrekken bij de corona-crisis? ‘Rotte appels’, zou mijn oma zeggen

11 augustus Stel nou dat… we speelgoed door de ogen van het kind bekijken? Die zin is dubbelzinnig. Mattel heeft een ‘inclusieve’ Barbielijn opgezet, geïnspireerd op de Spelen in Tokio. De ironie? Ze zijn een Aziatisch ogende pop vergeten toe te voegen aan de meidenclub. Terwijl Mattel net zo lekker bezig was!