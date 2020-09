De orka's bijten alvast het spits af

Jaaaa hoor, het is zover! Ik snap het wel. Ik had het waarschijnlijk ook gedaan. Als stelselmatig mijn rust werd verstoord. Als ze er vandoor gingen met mijn voedsel. Als ze mijn kinderen dood hadden gemaakt. Me pijn hadden gedaan. Als ze me hadden behandeld als oud vuil. Dan had ik ook ergens de grens getrokken.