De perfecte vakantie voor Erben is eigenlijk gewoon een trainingskamp

Column Hittevluch­te­ling uit het Oosten

28 juli Terwijl ik dit schrijf, bevind ik mij in de veilige kustprovincie van het land. In het Oosten is het namelijk oorlogsgebied. De bekende vlogger Frans Miggelbrink van 'Beste Achterhoekers' zit al vier dagen opgesloten in de kelder vanwege de hitte. 'Lekker fris, eten genoeg en wifi!', riep hij gehuld in een dikke jas en hoofdlamp op blij in een videoboodschap aan de bewoonde wereld.