De Randstad tegen het platteland!

Ik vind het zielig voor al die kranten en televisieredacties, maar ik moet toch even iets rechtzetten: in Nederland wonen allemaal verschillende mensen. Met - vrij naar Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant - verschillende mensenwensen. Ook wat betreft Zwarte Piet. Sommige mensen willen 'm zwart houden, anderen willen een roetveegpiet. Er zijn mensen die het allemaal niet zoveel uitmaakt, en mensen die sowieso het liefst met de vingers in de oren achter de bank gaan zitten tot het 6 december is, en we deze discussie weer in de ijskast kunnen zetten.



Zo is het bij elke landelijke discussie. Aansturen op een schisma tussen de Randstad en de rest van Nederland is misschien handig en overzichtelijk, maar het slaat natuurlijk nergens op. Je hebt overal progressieven en conservatieven. Door een tweedeling te suggereren, wakker je alleen maar stereotyperingen in de hand. Dan zijn alle randstedelingen ineens halsstarrige progressieven zonder oog voor de rest van het land. En zijn plattelanders van die notoire kont-tegen-de-krib-gooiers die allemaal niet snappen waarom piet een andere kleur moet krijgen.



Ja, in de Randstad kwam de Zwarte Pietendiscussie eerder op gang. En daar zie je inmiddels ook meer roetveegpieten. Maar die tweedeling die er nu wordt gesuggereerd, is potsierlijk. Jenny, de organisator van het pro-Pietkamp in Dokkum, spreekt niet namens alle Friezen. En mijn buurman in Utrecht moet niks van roetveegpieten hebben.



Nuance, dat is het woord. Maar nuance zorgt nooit voor van die lekkere krantenkoppen of voor pittige talkshowdiscussies.



De discussie is al ingewikkeld genoeg. Daar hebben we die rare Randstad-plattelandoproer niet bij nodig.