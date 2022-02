De vaak zo gepolijste profielen kramen de grootste lariekoek uit

Eigenlijk zijn we de laatste jaren allemaal veranderd in een persoonlijke marketingmachine. Wie is het slankste, knapste, slimste? We filteren de oneffenheden weg. Letterlijk en figuurlijk. We verkopen onze leuke levens via de digitale kanalen. Maar... is dat leven wel zo vlekkeloos? En belangrijker: is de mogelijkheid tot reageren ideaal? Weegt een klotecomment op tegen een compliment?