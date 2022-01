De Voice-audities vonden niet alleen op het podium plaats. Wist écht niemand hier iets van af?

columnStel nou dat we de uitzending van BOOS afwachten, voordat we meningen vormen? Of statements de wereld in kieperen. Voor wie dit weekend geen krant heeft opengeslagen of niet op internet geharreward: ‘The Voice Of Holland‘ is van de buis geknikkerd. Reden? Een aantal individuen wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Lees: de audities vonden niet alleen op het podium plaats.