Tijd en aandacht. Blijkbaar willen mensen dat tegenwoordig graag als schoenkadootje. Is tijd te koop? Ik hoop het maar voor de Sint. En aandacht? Dat staat in feite ook voor tijd. Want wie aandacht geeft aan iets, zal er altijd tijd in steken. Wat een opgave voor Sinterklaas. Willen we ineens dat ene dat nou net níet bij Bol.com te koop is.

Ene mevrouw Van Vliet heeft spellen ontwikkeld die perfect passen in deze tijd: spellen waardoor we tijd en aandacht voor elkaar krijgen. Met vragen over standpunten en gevoelens. Leuk hoor. Echt. Maar wanneer iemand hier in huis roept dat het tijd is voor een spelletje (steevast jongste zoon), heeft óf niemand tijd óf niemand zin. Dat laatste vooral trouwens. Want we zijn niet meer geprogrammeerd voor spelletjes. Een spel betekent al snel minimaal een uur zitten. Een heel uur. Met volle aandacht. Dat is geen ontspanning meer, dat is een uitdaging!

Ja, denk nu maar: het gaat niet goed bij die Wennemarsen. Maar ga je eigen situatie maar eens na. Hoe vaak zit je ’s morgens aan de dis echt contact met elkaar te maken? Hier zitten we om half zeven als een stel zombies aan tafel. Ik smeer de boterhammen en de jongens werken hun brood, eitje en fruit naar binnen. Niet te veel zeggen, want daar komt ruzie van. ’s Avonds zitten we lang niet altijd tegelijk aan tafel, want er moet gesport. Elke avond wel iets. Dus is het hap-slik-weg en hup, de deur uit. Ik maak daarna bewust tijd om zowel met nummer één als met nummer twee even te relaxen op de bank. Kopje thee. Schaaltje yoghurt. En bij nummer twee mag ik zelfs nog in bed. Dan pas komen de verhalen. Heerlijk.

Verder hebben we vaak haast. Altijd voelt het alsof we achter de feiten aanlopen. En dan dat schuldgevoel. Want als je zit te vegeteren op de bank, had je ook best a. nog even dat plan kunnen schrijven, b. je moeder kunnen bellen, c. die rekeningen kunnen versturen. De wereld draait door. En wij soms ook.