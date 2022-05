Die twee woorden staan gelijk aan het instorten van de hele wereld voor een gezin in Nederland

Er is weer een pluimveebedrijf geruimd in Lunteren. Of Barneveld. Ik lees er inmiddels al overheen. En dat is schandalig natuurlijk. Want dat ene zinnetje waarin de woorden ‘pluimveebedrijf’ en ‘geruimd’ staan, dat staat gelijk aan het instorten van de hele wereld voor een gezin ergens in Nederland.