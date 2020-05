Discriminatie kent vele gedaantes: de NOS geeft er een nieuwe dimensie aan

Tot voor kort dacht ik dat etnisch profileren een probleem van de politie en belastingdienstpersoneel was. Deze week voegde de NOS zich ook toe aan dit dubieuze rijtje. Onze belangrijkste nieuwsorganisatie moedigt journalisten actief aan om zo veel mogelijk minderheden op te voeren in producties. Er is zelfs een bokaal in het leven geroepen voor uitblinkers in dit tamelijk racistische beleid.