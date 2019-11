Dit lost het stikstofprobleem voor geen meter op, maar wat rijden we straks relaxed

Wie ooit in Amerika of Canada heeft rondgereisd, weet hoe het voelt: cruisen. Niemand die daar keihard over het asfalt scheurt, want achter elke lantaarnpaal schuilt oom agent en die laat niet met zich sollen. Nee, allemaal rijden ze in van die dikke, benzineslurpende en dus ook enorm vervuilende slagschepen op hun gemakje over de zesbaansweg. Als je nou die dikke bakken wegdenkt en vervangt door de middelmaat in gezinsauto’s, dan krijg je een beetje het beeld dat ons te wachten staat.