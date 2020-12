Doe een bod, doe een bod, maakt niet uit, doe het!

Op het schermpje van mijn FaceTime zie ik mijn nieuwe liefde die niet zo nieuw meer is op de ladder staan in het vers gekochte Scheveningse huis. Blauwe spetters in zijn haren, de roller zwiepend in beeld. ,,Ik geloof dat ik een huis heb gevonden in Zutphen!” roep ik. Vervolgens is het beeld zwart, ik ben op de kop gelegd. Dan is hij er weer, nu volop in beeld. ,,Dat gaan we echt even niet doen.”