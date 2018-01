ColumnColumnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week over wat hem bezighoudt.

In de Verenigde Staten en ver daarbuiten bestaat momenteel veel opwinding over Fire and Fury, een boek van schrijver en journalist Michael Wolff, die van binnenuit een relaas doet over de gang van zaken in het Witte Huis.

Wat bovenal de aandacht trekt, is dat Donald Trump per ongeluk de president van Amerika is geworden en dat hij geestelijke tekortkomingen zou hebben. Of eigenlijk wordt er simpelweg gesuggereerd dat hij gestoord is.

Financieel adviseur Gary Cohn beoordeelde Trump bijvoorbeeld als ‘dom als shit’, de minister van Buitenlandse Zaken noemde hem een ‘imbeciel’ en zijn voormalige stafchef, Reince Priebus, bombardeerde de miljardair tot ‘idioot’.

Deze constateringen komen natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen: wie de president hoort praten en ziet handelen, kan redelijkerwijs tot de conclusie komen dat de man in elk geval zeer onaangepast en bijzonder is. Dat bleek wel uit zijn reactie op Fire and Fury.

Trump plaatste driftig een serie berichten op Twitter, waarmee hij de uitingen in het boek wilde logenstraffen: ‘De twee grootste capaciteiten in mijn leven (zijn) mentale stabiliteit en, soort van, echte slimheid. (…) Ik werd van zeer succesvolle zakenman een top tv-ster én daarna de president van de Verenigde Staten (…) Ik denk dat je mij niet slim zou moeten noemen maar een genie... en een heel stabiel genie bovendien.’

Anders dan een hoop collega-columnisten durf ik op afstand geen medische diagnose te stellen, maar fascinerend is dit fenomeen natuurlijk wel.

Het gaat echter voorbij aan een groter probleem: door hem voor ‘gek’ te verslijten, verdwijnen de denkbeelden van de mensen die hij aanspreekt niet. We zagen in Charlottesville bijvoorbeeld hoe racisten en antisemieten, gesterkt door hun idool in het Witte Huis, openlijk voor hun lugubere standpunten durfden uit te komen.

In Nederland gebeurt, minder uitgesproken, nagenoeg hetzelfde: Wilders en Baudet zijn herhaaldelijk uitgemaakt voor psychiatrische patiënten, die niet serieus zijn te nemen, omdat er iets aan hun bovenkamers zou mankeren.