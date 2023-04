Dus minister Wiersma, bevrijd die kinderen!

Deze betaalbare klassieke auto werd 100 procent meer waard in vier jaar tijd

De wilde prijsstijgingen bij klassieke auto’s lijken achter de rug, maar van een daling over de gehele linie is absoluut geen sprake. Sterker nog: wie de juiste auto koopt, kan nog altijd rekenen op prijsstijgingen van tientallen procenten. Dit zijn de grootste stijgers en dalers bij klassiekers in de afgelopen vier jaar.