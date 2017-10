ColumnRenate Wennemars schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Eberhard. Wat een naam. Als van een ridder uit vervlogen tijden. Edel Hart... zo klinkt het. Nobel. Zuiver. Een naam die je zou moeten verdienen. Hij is naar zijn naam toegegroeid, want het paste hem echt. Maar nu is hij dood. In het harnas gestorven, zou je zelfs kunnen zeggen. Hij heeft echt iets heel knaps gedaan in zijn leven. Iets dat bijna niemand kan: Amsterdam veroveren.

Amsterdam is als een puber: weerbarstig, eigenzinnig, stiekem best lief en nogal op zichzelf gericht. En iedereen met een puber in huis weet dat je pas iets bereikt wanneer je goed naar die puber kijkt. Want de ene dag is de andere niet. Wil je iets bereiken, dan doe je dat op maandag met flemen, op dinsdag door boos te zijn en op woensdag door iets te negeren. Zonder daarbij jezelf en het einddoel uit het oog te verliezen. Want het eigenzinnige, het weerbarstige en het lieve moeten wel blijven.

En ook al vindt Amsterdam zichzelf vaak nogal bijzonder, uiteindelijk willen ook Amsterdammers graag iets dat hen bindt. Iets dat ze allemaal koesteren. Dat was dus Eberhard. Dat hij gemist gaat worden, blijkt wel uit alle steunbetuigingen, gedichten, artikelen in kranten en tijdschriften en huilende mensen in die gekke stad van hem.

Iedereen wil ook ineens een stukje van hem. Plotseling heeft half Nederland een keer met hem bij een concert gezeten of een bitterbal met hem gegeten. Dat ze bij dat concert dan zes rijen schuin achter hem zaten en die bitterballen aten op een enorme receptie waar hij toevallig ook vijf minuten was, dat doet er even niet toe. Want zo gaan die dingen. En over de doden niets dan goeds. Jammer van al die BN’ers die over elkaar heen buitelen om aan te geven hoe hard ze weleens met hem gelachen hebben, maar vooruit, het is hun vak; ze moeten gezien worden. En wat zouden veel burgemeesters in Nederland een soort Eberhard willen zijn.

Wel mooi zoals bijna niemand nog veel aandacht lijkt te besteden aan zijn opvolging. Uit een gevoel van respect, volgens mij. Eerst moeten we het nog een tijdje over Eberhard hebben. En al die dingen die mooi aan hem waren.