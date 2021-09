Een abortuswet met een verradersbonus, ik kan er met mijn verstand niet bij

Een wet waardoor die jarenlange strijd helemaal voor niets is geweest. Een wet waardoor ongewenst zwangere vrouwen plotseling weer vogelvrij zijn. Het recht op zelfbeschikking compleet verliezen. Maar erger nog: bang moeten zijn voor hun buren, hun collega’s of hun familie. Want wie vanaf nu in Texas een abortus wil, om wat voor reden dan ook, is de pineut. Het conservatieve Texas heeft een wet aangenomen die bepaalt dat abortus verboden wordt op het moment dat er een hartslag waarneembaar is. Dat is al in week zes. Vaak weet een vrouw dan nog niet eens dat ze zwanger is!