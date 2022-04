Eén blikje bier per persoon vandaag? Wat is dat voor flauwekul?

Voor diegenen die het tuttelnieuws gemist hebben: gisteren kondigde Amsterdam maatregelen aan wat betreft de bierslokkerij. Je mag als Koningsdagvierder maar één blikje tegelijk in je hand hebben. Ik vind dat zo treurig en daardoor zo onbedaarlijk geinig. Wie zou dat idee als eerste aan de vergadertafel hebben geopperd? Was de hele bende al doorgenomen en zat bij de rondvraag nog iemand met een halfslap vingertje in de lucht?